Россия за сутки убила одного мирного жителя Донетчины и ранила еще 10

Российские военные преступники за минувшие сутки (11 февраля) убили одного мирного жителя Донецкой области. Он погиб в городе Бахмут. Еще 10 гражданских из Донетчины получили ранения.

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Об этом утром 12 февраля сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко. Согласно инфографике, которую обнародовал он, ранения получили жители населенных пунктов Бахмут (5 человек), Ступочки (2), Часов Яр (2) и Керамик (1).

Всего с 24 февраля 2022 года в области подтверждено гибель 1358 гражданских, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. Реальное количество может быть намного выше. Ранено за время полномасштабного вторжения 3034 человек.

Кириленко отметил, что точную статистику мирных жителей Донетчины, которые пострадали или были убиты в результате агрессивной неспровоцированной войны РФ против нашей страны, установить пока невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – высказал уверенность начальник областной военной администрации.

Добавим: в сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что за 11 февраля противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 12 ракетных ударов.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях враг обстрелял более 50 населенных пунктов. С полным текстом сводки ГШ ВСУ можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Мариуполе и приближенных к нему населенных пунктах продолжают разрастаться кладбища. Многие украинцы, погибшие от рук захватчиков, лежат в безымянных могилах.

– Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военные на въезде в город разместили блок-посты со снайперскими точками.

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