Оккупанты разместили на въезде в Мариуполь снайперов, – Андрющенко

Российские военные на въезде в оккупированный ими украинский Мариуполь разместили блок-посты со снайперскими точками. Таким образом, захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, что это последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город снова контролируется не просто мобильными блок-постами, но точками рядом снайперов. Даже в начале оккупации такого не было", – написал Андрющенко.

Как известно, Мариуполь продолжает сопротивляться российской оккупации. В городе регулярно появляются сине-желтые ленты и нарисованные буквы "Ї", ставшие символом сопротивления украинского народа оккупации РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в захваченном российскими войсками украинском Мариуполе оккупационная администрация начинает сносить жилые дома, которые получили повреждения во время российских бомбардировок.

Также сообщалось, что оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор. Им засыпают братские могилы с телами убитых мирных жителей, пытаясь скрыть доказательства преступлений против украинцев.

Известно, что на сегодняшний день в Мариуполе остается около 100 тыс. человек. Большинство из них пытаются уехать из города в неоккупированную часть Украины.

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