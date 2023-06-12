Военные РФ перебросили на Брянщину береговые ракетные комплексы 'Бал': будут обстреливать Украину – ЦНС

Российские оккупанты перебросили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", которыми планируют обстреливать украинские города на севере страны. Ракеты, стоящие на вооружении этого БРК, имеют дальность до 500 км.

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Об этом предупредил Центр национального сопротивления. По данным подполья, в Брянскую область России передислоцирован дивизион ракетного комплекса "Бал".

Установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск Черноморского флота РФ с местом дислокации в поселке Уташ Краснодарского края.

Хотя этот дивизион предназначен для поражения кораблей, БРК "Бал" получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс "Бастион", применяющий сверхзвуковую ракету "Оникс".

Береговой ракетный комплекс "Бал" вооружен ракетами Х-35/35У. Они в 2021 году прошли модернизацию, после чего их дальность увеличена с 260 до 500 км.

Одна пусковая установка БРК несет до 8 таких ракет.

Где именно в Брянской области находится БРК "Бал", не указывается. Однако, как показывает карта, расстояние от самого Брянска до любого областного центра северных областей (кроме Житомира) менее 500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 11 июня, оккупанты расстреляли лодку с гражданскими в Херсонской области, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области. Захватчики открыли огонь в спины людям и убили троих человек, еще 23 ранили.