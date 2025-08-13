Военные США впервые сбили воздушный объект с помощью FPV-дрона с противопехотной миной. Видео

В Соединенных Штатах 173-я воздушно-десантная бригада армии США проводила очередное испытание воздушного беспилотника Sky Soldier, во время которого с помощью указанного квадрокоптера в воздухе был уничтожен самолет. А именно – пилот FPV-дрона сбросил на самолет противопехотную мину Claymore.

Как отметили сами американские военные, это впервые в США был сбит воздушный объект с помощью FPV-дрона. Испытания проводило Командование развития боевых возможностей армии США.

Эти испытания проходили во время конференции военных США на базе Fort Rucker, причем конференция была посвящена именно беспилотным авиационным системам в армии США. Уже после испытаний было объявлено, что в армии США появится новый, отдельный вид войск, и "уже готовится первая волна солдат, которые будут эксплуатировать и обслуживать небольшие беспилотные летательные системы".

Интересно: на видео можно увидеть, что атакующий беспилотник после сброса мини потерял стабильность и связь, но временно, и в целом аппарат не был потерян. Таким образом, платформу SkyRaider (именно на ее основе был сделан FPV-дрон Sky Soldier) можно использовать как многоразовый перехватчик класса "воздух-воздух".

SkyRaider производится на Aeryon Defense USA. Это платформа (на фото ниже) с открытой архитектурой, которую можно адаптировать для различных полезных нагрузок и миссий.

Что предшествовало

"Бои дронов стали определяющей чертой войны в Украине, где небольшие квадрокоптеры и FPV-дроны используются не только для разведывательных и ударных миссий, но и для охоты на другие беспилотные системы", – отмечают американские военные. Они не скрывают: все примеры использования БПЛА в войне, которые они сейчас пытаются освоить, были взяты из военного опыта украинских защитников. В том числе – и опыт "воздушных боев" между дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уже достаточно давно используют БПЛА в качестве "перехватчиков". Напомним, например, как пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили российский разведывательный беспилотник Zala. Этот дрон оккупантов пытался осуществить разведку местности на юге, однако, потеряв свое крыло, упал в поле.

Американцы преувеличивают, когда говорят, что "это впервые в США был сбит воздушный объект с помощью дрона". Напомним, что недавно именно в Америке были проведены уникальные испытания беспилотника MQ-20 Avenger, который также сбил самолет в воздухе.

Хотя эти технологии в разы дороже – MQ-20 Avenger является автономным дроном, и вооружен этот беспилотник достаточно ценными ракетами.