Миллион гривен, бесплатная учеба и 'нулевая' ипотека: что нового в инициативе Минобороны для молодых добровольцев

В Украине стартовал проект "Контракт 18-24" – специальный вариант краткосрочного военного контракта (на один год) для молодых военнообязанных в возрасте до 25 лет. Юноши такого возраста по закону не могут быть мобилизованы, но по желанию и состоянию здоровья вполне способны встать на защиту родины. Подробнее об этой инициативе читайте в материале OBOZ.UA.

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Позитивный опыт с контрактами решили масштабировать

На самом деле возможность для украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет заключить годовой военный контракт появилась с мая 2024 года, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. В котором, собственно, эта возможность и была прописана.

В настоящее время украинские военнообязанные могут заключать контракты на прохождение службы, продолжительность которых варьируется от 1 года до 10 лет:

– 1 год – для лиц в возрасте от 18 до 25 лет;

– 1 год – для граждан, которые имеют медицинское образование и принимаются на должности по медицинским направлениям;

– 3 года – для рядового состава;

– 3-5 лет – для сержантского и старшинского состава;

– 1-10 лет – для офицерского состава.

Так что же, собственно, нового в инициативе "Контракт 18-24"?

"Тут скорее следует говорить не о новом варианте краткосрочного контракта, а о новом мотивационном приложении к нему. Но пусть будет контракт. За весь прошлый год, причем с мая, годовой контракт с ВСУ заключили более четырех тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Цифра позитивная. И поэтому решили – если все так хорошо, то, может, еще больше мотивировать этих ребят?" – рассказывает OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Кредиты, деньги и бесплатное высшее образование

До вчерашнего дня особых льгот у контрактников не было. Разве что единовременная денежная выплата: 24 224 гривни – для рядового состава, 27 252 гривни – для сержантского и старшинского и 30 280 гривен – для офицерского. Ну еще предоставление служебного жилья (или денежная компенсация при его отсутствии) и выдача "подъемных" в случае переезда или передислокации.

Мотивационный блок программы "Контракт 18-24" предлагает:

– выплату 1 миллиона гривен (из них 200 тысяч – сразу после подписания контракта, 300 тысяч – после прохождения подготовки и 500 тысяч – в день исключения из списков личного состава воинской части);

– возможность воспользоваться "нулевой" ипотекой (все проценты по кредиту для жилья будет покрывать государство);

– получение высшего образования за государственный счет после окончания контракта;

– право на выезд за границу после окончания контракта.

"Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие будет составлять до 120 тысяч гривен – это сейчас уровень выплат для наших бойцов на передовой. Обычное денежное довольствие для контрактников не должно сильно отличаться от того, что выплачивается другим военнослужащим, – чтобы обеспечить социальную справедливость между всеми защитниками Украины", – говорит Федор Вениславский.

Но возникает вопрос. В период военного положения действие армейских контрактов автоматически продлевается. А те, кто уже отслужил в возрасте до 25 лет, по закону могут быть мобилизованы. Не получится ли так, что молодой человек подпишет контракт на год, а потом будет служить до окончания войны?

"Нет. У военнослужащих, которые заключили контракты до начала большой войны, они действительно продлеваются в течение всего военного положения. Но если ты заключил договор по новому закону – это другое правовое регулирование. Годовой контракт закончился – можно его продлить. Не хочешь – увольняешься. Мобилизовать тебя в любом случае смогут только по достижении 25 лет", – говорит Федор Вениславский.

Кстати, по словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен предусмотрена и тем военнослужащим в возрасте до 25 лет, которые присоединились к ВСУ еще до того, как новые условия контракта вступили в силу. Для получения денег таким военным нужно обратиться с рапортом к командирам.