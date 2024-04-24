'Воевал полтора дня': оккупант признался, как попал в плен ВСУ, и не смог в первый раз вспомнить цель 'СВО'. Видео

В плен ВСУ попал оккупант, проведший на войне полтора дня. Воевал на Авдеевском направлении.

Видео допроса опубликовали в Telegram-проекте "Хочу жить". Россиянин утверждает, что не знает ни целей "СВО", ни кто такой Степан Бандера, и вообще попал на войну "по глупости". Главное, что жив и в плену хорошо относятся.

Заявил, что, заключая контракт с российской армией, хотел заработать на службе в тылу. Однако уже на второй своей службы он встретился с украинским разведывательным дроном прямо в окопе, который и вывел к украинским бойцам.

Напомним, другой пленный оккупант пытался объяснить, почему Украина "принадлежит" России, и оконфузился.

"Украина и принадлежала России, насколько мне известно. Земля на карте даже стоит! Украина к России присоединена!" – говорит оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный российский оккупант удивил своим ответом на вопрос, зачем он отправился на войну в Украину. Он заявил украинским защитникам, что целью его "визита" было сдаться в плен.

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