'Земля на карте стоит': оккупант попытался объяснить, почему Украина 'принадлежит' России, и оконфузился. Видео

Российские оккупанты не перестают "поражать" своим интеллектом, а особенно знанием истории и географии. Так, недавно в сети появилось видео, где пленник россиянин пытался объяснить, почему Украина "принадлежит" России и оконфузился.

Соответствующую запись опубликовал украинский журналист и видеоблогер Владимир Золкин. На нем россиянин пытался объяснить типичный нарратив российской пропаганды о том, что Украина якобы была частью России, однако нормально аргументировать свое мнение он так и не сумел.

"Украина она и относилась к России, насколько мне известно. Земля на карте даже стоит! Украина к России присоединена!", – говорит оккупант.

В то же время на вопрос журналиста, когда последний раз тот заглядывал в карту и в какой форме Украина была "частью России" тот не дал четкого ответа.

"Вы слышали, что есть отдельная страна Россия и отдельная страна Украина?", – спросил у плененного россиянина журналист.

"Ну Россия – это Россия, базару ноль", – ответил тот.

Такой "высокоинтеллектуальный" диалог еще раз демонстрирует то, что Россия мобилизует в свои войска низы общества, "зазомбированные" российской пропагандой.

Ранее один пленний российский оккупант удивил своим ответом на вопрос, зачем он отправился на войну в Украину. Он заявил украинским защитникам, что целью его "визита" было сдаться в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о своем "боевом пути" в Украине рассказал пленный оккупант из Иркутска. Завербованный заключенный из подразделения Шторм Z Антон Козьмин признался, что его уговорили подписать контракт с ВС РФ с обещанием, что он будет копать окопы.

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