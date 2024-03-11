Пленный российский оккупант интересно объяснил цель своего 'визита' в Украину. Видео

Пленный российский оккупант удивил своим ответом на вопрос, зачем он отправился на войну в Украину. Он заявил украинским защитникам, что целью его визита было сдаться в плен.

Видео допроса пленного 11 марта опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале. Военный РФ рассказал, что его зовут Руслан Петрович Соловьев.

Когда его спросили о цели "визита в Украину", оккупант ответил коротко: "Сдаться!".

"Коротко и ясно. Пленный российский военнослужащий объясняет цель своего визита в Украину", – прокомментировал видео Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о своем "боевом пути" в Украине рассказал пленный оккупант из Иркутска. Завербованный заключенный из подразделения "Шторм Z" Антон Козьмин признался, что его уговорили подписать контракт с ВС РФ с обещанием, что он будет копать окопы.

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