Воевал в горячих точках на востоке Украины: на фронте погиб 45-летний воин из Черновцов

В боях за Украину погиб 45-летний воин из Черновцов Дмитрий Твардовский. Его жизнь оборвалась близ Урожайного Донецкой области.

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На защиту родной земли Дмитрий стал с первых дней полномасштабного вторжения. О гибели Героя сообщила его супруга Елена Твардовская.

Женщина рассказала, что погиб ее любимый муж 21 ноября вблизи Урожайного Донецкой области.

"Он с побратимами, выполняя боевое задание, попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью. Мой муж в первые дни полномасштабного вторжения России стал в ряды ВСУ, нес службу в горячих точках востока Украины. До последнего мгновения своей жизни действовал согласно военной присяге и оставался верным и преданным народу Украины, защищая нашу свободу и независимость. Это большая потеря для меня, наших сыновей, матери, всех родственников, друзей и знакомых", – отметила Елена Твардовская.

Черновчанин Геннадий Геков рассказал, что в Черновцы Дмитрий приехал более 20 лет назад, как только получил диплом специалиста по IT. Работал по специальности.

"Достиг больших успехов и мог бы продолжить свою стремительную карьеру. Но, как он говорил своим родным и друзьям, не мог остаться в стороне в тяжелое время для его Украины. В боях за Свободную Украину он получил два ордена", – подчеркнул Геков.

Простились с Дмитрием Твардовским 28 ноября в его родном доме. После прощания семья выполнила последнюю волю Героя: его тело отвезли в Киев на кремацию, а прах захоронили на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Виктор Кухар из Днепропетровщины. Он принял участие в защите государства в рядах Сил обороны в сентябре 2023 года. Свое последнее сражение Дмитрий принял на южном фронте.

Также сообщалось, что на передовой погиб поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович. Его сердце остановилось 25 ноября – за четыре дня до дня рождения.