Воевал в самых горячих точках: на фронте погиб защитник Михаил Крысюк из Ривненщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб наш защитник Михаил Крысюк. Воин жил в поселке Степань Ривненской области.

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51-летний Герой отдал жизнь за Украину на восточном фронте во время выполнения боевого задания. Трагедия произошла 2 июня, сообщила в Facebook Степанская территориальная громада.

Крисюк Михаил Васильевич, 29.11.1972 года рождения, сначала служил в теробороне, защищал государственную границу, а потом побывал в самых горячих точках на линии фронта.

"Настоящий патриот Украины, не колеблясь, стал в ряды ВСУ. Честный, светлый, добрый, мужественный и любящий – именно таким будут помнить Михаила Крысюка семья, родные, друзья и побратимы", – сказано в сообщении.

Представители громады выразили близким воина искренние соболезнования. "Разделяем Вашу боль и склоняем головы в скорби вместе с вами. Вечная слава Герою", – написали в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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