Побратимы всегда выбирали главным: во время обороны Марьинки погиб доброволец Евгений Сатановский

В боях за Марьинку 29 мая погиб доброволец из Кривого Рога Евгений Сатановский. Ему только исполнилось 28 лет, Евгений был единственным сыном в семье.

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Не имея опыта военной службы, он в первые дни полномасштабного вторжения РФ пошел в военкомат и до января ждал, когда сможет присоединиться к украинской армии. О тяжелой потере воина, которого побратимы всегда выбирали старшим, сообщило издание "Свои. Кривой Рог".

"Евгений Александрович не имел за плечами военной службы, он сам пошел в армию и учился всему на поле боя. С января 2023 года защищал Марьинку, там и принял свой последний бой. О горькой потере сообщили родные бойца. В мирной жизни Евгений работал в подрядной организации. После полномасштабного вторжения стал добровольцем и долго ждал, когда его пригласят в армию", – пишет издание.

Там, на передовой, Евгений открыл в себе прирожденного воина. Он достойно защищал родную землю и пользовался авторитетом у побратимов.

"Воевал смело, давали часто тяжелые позиции. Его всегда выбирали главным, потому что он ориентировался быстро, без лишнего страха и суеты. Много раз оказывался в трудных ситуациях, обходя смерть, но, к сожалению, не в этот раз", – рассказала двоюродная сестра Карина.

"Ему была небезразлична судьба государства. Отомстим! Но всегда будем помнить Евгения веселым, улыбающимся и целеустремленным", – обещают побратимы павшего Героя.

В мае Евгению Сатановскому, который был единственным сыном в семье, исполнилось 28 лет. 29 мая он принял свое последнее сражение, во время которого получил смертельное ранение.

Прощание с Евгением состоится в понедельник, 5 июня, в 12:00 по адресу: ул. Юрия Смирнова, 33.

Напомним, ранее стало известно, что на войне с Россией погиб украинский футболист Николай Жидков. Он осенью 2022 года приостановил свою карьеру и вступил в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что на фронте погиб сын банковского эксперта Онистрата Остап. Через месяц ему должно было исполниться 22 года. Герой пал в бою в районе Угледара Донецкой области.

Отец воина Андрей Онистрат рассказал, что всего за два дня до трагедии его сын отслужил ровно год. За это время юноша сильно изменился. В последнее время они часто говорили о войне. "Он меня спрашивал – вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь, на востоке, гибнут люди?" – вспоминает отец.