'Воин со смелым сердцем': в Кривом Роге простились с защитником, погибшим под Клещиевкой. Фото

В Кривом Роге 27 сентября простились с погибшим защитником Сергеем Чорновилом. 35-летний военный погиб во время выполнения боевого задания под Клещиевкой, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает "Первый городской. Кривой Рог". Как сообщается, Сергей ушел защищать Украину от российских захватчиков еще в первые дни полномасштабного вторжения.

Защитник был командиром отделения 2️-го взвода 1️-го мотопехотного батальона 93️-й бригады.

"Без колебаний и сожалений стал боец воротами между украинцами и оккупантами и уничтожал врага на самых ожесточенных направлениях. Пока на Донетчине судьба не подарила ему вечный покой", – говорится в сообщении.

Воздать честь защитнику и провести его в последний путь пришли военные побратимы, родственники, знакомые и неравнодушные горожане.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб воин с Харьковщины Егор Петров. Из-за войны он как переселенец переехал в город Мерефа и с октября 2022 года встал на защиту родной земли в рядах 53-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник с Тернопольщины. 21-летний Андрей Савко из села Панасовка Скалатской городской громады до полномасштабной войны работал в коммунальной районной больнице в городе Скалат.