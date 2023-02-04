Воин ВСУ рассказал о ситуации на направлении Сватово – Кременная: с нетерпением ждем Leopard

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Виталий Биляк рассказал, что командование армии РФ бросает на штурмы позиций украинских защитников на направлении Сватово – Кременная подготовленных военных. Также враг применяет тяжелую технику, ситуация там стабильно тяжелая.

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Несмотря на это давление ВСУ все же удается отбивать атаки оккупантов, наши герои крепко держат оборону. Об этом Биляк сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Враг продвигается, применяет танки, авиацию, ствольную артиллерию. Ребята держат позиции, никуда не отходят", – отметил он.

Как рассказал воин, россияне пытаются взять штурмом позиции ВСУ в лесах возле Кременной. Наши защитники удерживают линию обороны, однако атаки продолжаются круглосуточно. В штурмах принимают участие хорошо обученные оккупанты с хорошим обеспечением. Это, по его словам, не обычные российские "мобики", а захватчики, ведущие бои по всем правилам военной науки.

Военный отметил, что украинским подразделениям на Луганщине очень не хватает артиллерии и современных танков, которые Украине должны передать партнеры.

"Больше всего нам не хватает поддержки артиллерии, танков. Ждем этих Leopard с большим нетерпением. А так все хорошо, все есть, никуда не отходим", – говорит Виталий.

Напомним: немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть вовлечены в операции на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время танки Abrams, которые пообещали украинской армии США, поступят в последнюю очередь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Сил обороны Украины на Кременском и Сватовском направлениях, подтягивая туда резервы и тяжелую технику. Однако ситуация в этом районе наилучшая со всей линии фронта на Луганщине.

– 3 февраля захватчики увеличили количество атак в Луганской области. В частности, боевые обострения продолжаются в районе Белогоровки и Кременной.

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