Воины дают решительный отпор: в Генштабе рассказали о ситуации на 'нуле'

Проходят тысяча восемьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории,

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 14 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросили 64 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и произвели более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отражают одну атаку противника в районе Глубокого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загрызового и Глушковки, где украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 8 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленая Роща, Богуславка, Новое, Грековка и Колодцы. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 2 штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки, одно боеприкосновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжаются 2 вражеских штурма позиций наших защитников вблизи Часового Яра. Одно боестолкновение Силы обороны успешно отбили.

На Торецком направлении россияне 10 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Семь вражеских атак успешно отбиты нашими защитниками, еще три – продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 153 кафира, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожены пять единиц автомобильной техники, мотоцикл, противотанковое средство, прицепная гаубица "Мста-Б", четыре антенны БпЛА, портативная станция радиоэлектронной борьбы, три разведывательных дрона. К тому же повреждены танк и четыре пушки россиян.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не предпринимал.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боеприкосновений.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские защитники на Курщине уничтожили опорный пункт, откуда кафиры запускали дроны. Воздушные силы ВСУ нанесли удар по военному объекту российских оккупационных войск в районе населенного пункта Елизаветовка. Поражён взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил, что начиная Курскую операцию в России, Силы обороны действовали на опережение, чтобы сломать планы врага. По его словам, это не позволило оккупантам развить наступление на Харьков и Сумы.

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