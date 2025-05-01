Воины ГУР устроили оккупантам на фронте 'апокалипсис': видео ударов

Украинские защитники продолжают ликвидировать личный состав российской оккупационной армии на поле боя. Только бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины за прошедшую неделю сократили численность путинской армии на 72 человека.

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Также разведчики на фронте уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

За прошедшую неделю в результате активных действий воинов подразделений ГУР МО Украины потери оккупантов составили 72 человека убитыми и ранеными. Кроме того, военнослужащие не прекращают упорную ликвидацию техники врага.

За указанный период на фронте бойцы в ГУР МО Украины уничтожили и поразили 26 российских автомобильных транспортных средств, 4 бронированных автомобиля, 4 артиллерийские системы, 7 ударных беспилотников, 6 антенн связи, 4 системы РЭБ/РЭР, более 140 вражеских инженерно-фортификационных сооружений. Также в результате успешного удара повреждена одна вражеская система ПВО.

Напомним, ВСУ поразили российскую РЛС на Курщине. По ней отработал ударный дрон.

Ранее стало известно, что ВСУ дронами уничтожили российскую переправу через реку Жеребец в районе Сватово. Боевую работу воины показали на видео.

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