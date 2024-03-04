Воины из Третьей штурмовой бригады показали, как выжигают посадки с оккупантами под Авдеевкой. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов, которые продолжают наступление на Авдеевском направлении. Бойцы выжигают захватчиков вместе с посадками с помощью артиллерии.

Скопление живой силы армии РФ удается обнаруживать с помощью аэроразведки. Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram.

Защитники с помощью БПЛА отследили ночное передвижение вражеской пехоты в одной из лесополос на Авдеевском направлении. С воздуха бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли посадку, в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Уничтожить остатки пехоты российской оккупационной армии удалось бойцам 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 3-й ОШБр "Команды Выстрел".

Напомним, потери личного состава российской оккупационной армии за февраль 2024 года стали рекордными с начала полномасштабной войны. Каждые сутки количество оккупантов, выбывающих из строя, достигает до 1 тыс. человек. Такие цифры свидетельствуют о приверженности страны-агрессора к войне на истощение.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ ликвидировали целую роту российских штурмовиков под Авдеевкой. В частности, массовая "демилитаризация" врага произошла в поселке Степовое.

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