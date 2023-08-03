Воины не должны унижаться перед чиновниками, чтобы получить заслуженный кровью и потом статус УБД, – Порошенко

Статус участника боевых действий для военных, защищающих Украину, должен предоставляться автоматически – без каких-либо бюрократических препятствий. "Европейская солидарность" инициирует соответствующие изменения в закон.

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Об этом Петр Порошенко заявил во время поездки в Донецкую область с очередной партией техники для боевых подразделений.

"Мы выяснили, что среди 900 тысяч военнослужащих, имеющих право на УБД, оформлены сейчас только 30 тысяч. Потому что нужно писать заявление, собирать справки, проходить разные комиссии в разных министерствах. Мы считаем, что эта бумажная волокита абсолютно не нужна", – сказал Петр Порошенко.

"Во время заседания рабочей группы в парламенте по военным я инициировал, чтобы бойцы по QR коду имели возможность узаконить свой статус УБД", - пояснил пятый Президент.

"Я думаю, что до конца августа общими усилиями мы это докажем, чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих. Чтобы все, кто имеет право на УБД, автоматически были оформлены без какого-либо заявления. Потому что у кого-то дети поступают в высшие учебные заведения, семьи" имеют необходимость или необходимость обратиться в местные советы относительно участка земли, или нужна реабилитация. Чтобы не ждать, пока воин находится в воинской части на фронте", - отмечает Порошенко.

"Мы готовы также выслушать другие пожелания, другие вопросы, чтобы мы это довели до сути. Украинские воины — наш приоритет. И мы должны защитить их достоинство", – сказал Порошенко.

Пятый президент во время поездки на восточный фронт передал в бригады ВСУ большую партию техники на сумму более 10 млн. грн. В частности, тягачи DAF, авторемонтные мастерские и банно-прачечные комплексы. Часть техники профинансировала партия "Европейская солидарность".