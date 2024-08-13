Десятки бронетехники и более тысячи оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 142 единицы военной техники и вооружения российской армии. Ряды личного состава оккупационного войска защитники проредили примерно на 1160 солдат и офицеров.

По состоянию на 13 августа 2024-го потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 593 160. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сожгли 36 артиллерийских систем (всего 16 764), 17 боевых бронированных машин (16 385), пять танков (8455) и одно средство ПВО (920) армии РФ.

Защитники неба сбили еще 19 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 13 491). На земле бойцы обезвредили 59 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 649), пять – спецтехники (2806).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 2426 крылатых ракет, 1146 РСЗО, 366 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы подразделения "Омега" НГУ продемонстрировали точный удар по вражеской технике на востоке. С помощью тепловизионного FPV-дрона бойцы уничтожили вражеский грузовик, который вез боекомплект на позиции российских оккупантов.

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