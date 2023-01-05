Воины ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута, захватчики понесли большие потери, – Кириленко

В Донецкой области Вооруженные силы Украины отбросили врага за пределы Бахмута на невыгодные для него позиции. Российские оккупанты при этом понесли большие потери.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он констатировал, что в результате атак россиян Бахмут разрушен на 60%.

"Противнику не удается продвинуться, несмотря на все его попытки зайти в город и оккупировать его. Попытки эти локализованы, противник отброшен на предыдущие рубежи за пределы города. Фактически он находится в опустошенной, разрушенной местности, что способствует тому, что враг несет потери", – сказал Кириленко

При этом он отметил, что враг не считается с потерями, подвозя и бросая в бой новую живую силу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 января украинские военные уничтожили вражескую позицию около Бахмута, ликвидировав 15 оккупантов.

По состоянию на утро 5 января 2023 года с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 109,7 тыс. человек убитыми. Раненых насчитывается по меньшей мере втрое больше. В частности, российские оккупационные войска несут огромные потери под Бахмутом на Донетчине.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов также рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут Донецкой области. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в чистом поле.

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