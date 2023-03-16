Воины ВСУ точно отработали по позиции оккупантов и уничтожили вражеский склад БК. Видео

Украинские воины постоянно продолжают очищать родную землю от присутствия врага. Они изо дня в день уничтожают оккупантов вместе с техникой и лишают их возможности обстреливать наши позиции и мирные населенные пункты.

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Для этого бойцы ВСУ наносят поражение по российским складам с боеприпасами. Видео одной такой "бавовны" опубликовал в Telegram-канале бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "демилитаризацию" вражеской позиции провели воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

На кадрах показано, как защитники нанесли прицельный удар по складу БК оккупантов, после чего там началась продолжительная "бавовна".

Боеприпасы к российскому вооружению, спрятанные за забором, взрывались один за другим и разлетались в разные стороны.

"Героическая 44-табригада успешно отработала по позиции оккупантов и уничтожила вражеский склад БК", – уточнил генерал "Марсель".

По данным Генштаба ВСУ, в ходе боев 15 марта подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также две радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс ВС РФ на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара на Донетчине. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

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