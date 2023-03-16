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Воины ВСУ точно отработали по позиции оккупантов и уничтожили вражеский склад БК. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
6,1 т.
Воины ВСУ точно отработали по позиции оккупантов и уничтожили вражеский склад БК. Видео

Украинские воины постоянно продолжают очищать родную землю от присутствия врага. Они изо дня в день уничтожают оккупантов вместе с техникой и лишают их возможности обстреливать наши позиции и мирные населенные пункты.

Видео дня

Для этого бойцы ВСУ наносят поражение по российским складам с боеприпасами. Видео одной такой "бавовны" опубликовал в Telegram-канале бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "демилитаризацию" вражеской позиции провели воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

На кадрах показано, как защитники нанесли прицельный удар по складу БК оккупантов, после чего там началась продолжительная "бавовна".

Воины ВСУ точно отработали по позиции оккупантов и уничтожили вражеский склад БК. Видео

Боеприпасы к российскому вооружению, спрятанные за забором, взрывались один за другим и разлетались в разные стороны.

Воины ВСУ точно отработали по позиции оккупантов и уничтожили вражеский склад БК. Видео

"Героическая 44-табригада успешно отработала по позиции оккупантов и уничтожила вражеский склад БК", – уточнил генерал "Марсель".

По данным Генштаба ВСУ, в ходе боев 15 марта подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также две радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс ВС РФ на огневой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара на Донетчине. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

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