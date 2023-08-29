Воины ВСУ в Польше прошли курс обучения по стандартам НАТО. Фото

Украинские военнослужащие подразделений Гражданско-военного сотрудничества ВСУ прошли в Польше обучение по стандартам НАТО. В программе участвовали военные всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

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Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Курс был организован на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил с представителями США, Великобритании, Италии и Польши.

Учения продолжались семь дней.

Как отмечается, украинские военные изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений по стандартам Альянса, оценки состояния гражданской среды, развертывания и функционирования центров ГВС.

Кроме того, украинцы перенимали у коллег из Польши международный опыт гражданско-военного взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах.

Со своей стороны, они поделились с партнерами особенностями ГВС в условиях полномасштабного вторжения России.

Представитель Центрального управления ГВС Генштаба полковник Юрий Иващенко поблагодарил партнеров за поддержку Сил обороны Украины и за единство в борьбе против террористического режима РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Государственной пограничной службы Украины, участвующие в боях на фронте, прошли военные учения. Они состоялись на территории Великобритании.

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