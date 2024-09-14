'Война должна ощущаться там, откуда ее принесли в Украину': Зеленский упомянул обмен пленными и ситуацию на Курщине

Проводя операцию в Курской области РФ, Украина защищает свой фундаментальный интерес – приблизить мир. Мы давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли на нашу территорию.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 14 сентября. Относительно ситуации на Курщине и других участках фронта ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Только что я говорил с главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно. Также доложил по Курщине – по нашим действиям и реакции врага", – рассказал гарант.

Также Зеленский прокомментировал обмен пленными со страной-агрессором РФ. Домой вернулись 103 защитника Украины, которые были в неволе еще с 2022 года.

Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, полицейские, воины других элементов Сил обороны и безопасности Украины. Защитники, в частности, Киевщины, Донетчины – Мариуполь, "Азовсталь" и другие части области, Харьковщины, Херсонщины.

"Среди них есть ребята в тяжелом состоянии – после ранений. Всем будет оказана необходимая помощь. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами. И благодарю за храбрость все наши боевые бригады, которые пополняют обменный фонд для нашего государства. И в частности, наша операция в Курской области дала необходимый толчок", – заявил президент.

Он сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами воинов-танкистов, которые в этот день отмечают профессиональный праздник.

"И я благодарю каждого воина, а также всех, без кого танковые войска не смогли бы функционировать, а это и ребята-ремонтники, а также каждый, кто тренирует наших танкистов и кто борется в дипломатической плоскости для того, чтобы Украина получала боевые машины", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают попытки контратаковать украинские силы в Курской области. Однако для того, чтобы остановить украинцев, российскому командованию придется перебросить в регион дополнительные силы с других направлений, где сейчас ведутся бои, отмечают аналитики ISW.

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