'Война может перейти в следующий год': США рассматривают несколько вариантов усиления поддержки Украины – Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вероятность продолжения войны в Украине и в следующем году. Это мотивирует американскую элиту сплотиться в своей поддержке украинского народа и поставлять военную помощь в долгосрочной перспективе.

Видео дня

Об этом сообщило издание The Washington Post, опубликовав мнение политического и военного обозревателя Дэвида Игнасиаса. Он указал, что в Вашингтоне все активней поддерживают предложение о поставках кассетных боеприпасов, запускаемых РСЗО, что позволит ударять по оккупантам в более удаленные позиции, чем артиллерийскими снарядами.

"США также активно работают над созданием украинских "сил будущего", которые могли бы сдерживать Россию. Частью этой работы станут самолеты F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев. Но американские официальные лица работают с союзниками и над многими другими видами вооружений и систем обучения", – убежден аналитик.

Игнасиас предпочел сослаться на историю самой Америки, чтобы указать на приблизительные итоги и в российско-украинской войне. В частности, речь идет об освобождении полуострова Крым, в стороне которого все больше будут увеличиваться военных действий.

"Возможно, лучшим примером в военной истории длительной кровопролитной борьбы с более сильной державой, закончившейся в конечном счете победой, была Американская революция. На этом пути было много периодов деморализации, разборок, жалоб на недостаточную иностранную поддержку и, порой, отчаяния. Но повстанцы оставались в строю, и британцы в конце концов отступили", ––заключил автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, у одесского политолога Алесандра Коваленко несколько иное мнение на этот счет. По словам известного аналитика Силы обороны могут выйти к побережью Азовского моря уже к октябрю, а к концу года к административной границе Крыма, таким образом освободив всю материковую часть нашей страны. Это окажет колоссальное влияние на дальнейшее развитие ситуации как на временно оккупированном полуострове, так и на Донбассе.

В Вашингтоне также исключают вероятность того, что военные действия в Украине затянутся на несколько лет. Причиной тому являются значительные потери России, в первую очередь, экономические и внешнеполитические.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!