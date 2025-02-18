Война не завершена: в Сиэтле проведут демонстрацию к третьей годовщине сопротивления Украины

23 февраля 2025 года украинская община Сиэтла проведет масштабную демонстрацию, чтобы напомнить миру, что война не завершена.

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Марш и митинг, организованные Украинской ассоциацией штата Вашингтон, привлекут внимание к продолжающейся российской агрессии. Среди спикеров – конгрессмен Адам Смит и мэр Бериена Кевин Шиллинг, подчеркивающий широкую политическую поддержку Украины.

"Мировое внимание смещается, но украинцы продолжают жить под сиренами воздушной тревоги и ежедневными ракетными атаками. Россия убивает сотни мирных жителей ежемесячно, – заявила Лилия Коваленко, президент Украинской ассоциации штата Вашингтон. – Стоимость поддержки Украины несравнимо меньше цены российской победы".

Митинг привлечет внимание к важным фактам, которые часто игнорируют

Россия ежедневно наносит ракетные удары по украинским городам – только в этом месяце было выпущено более 760 управляемых авиабомб, 660 ударных дронов и почти 50 ракет за одну неделю.

Более 19 000 украинских детей принудительно депортированы в Россию.

Захват Россией украинских месторождений редкоземельных полезных ископаемых представляет угрозу мировой стабильности.

Последствия российской победы будут значительно больше, чем нынешняя поддержка Украины.

Детали мероприятия:

Марш

Дата: воскресенье, 23 февраля 2025 года

Время: 11:00 AM

Место: 1st Ave & Pike St, Сиэтл

Митинг

Время: 1:00 – 3:00 PM

Место: Муральный амфитеатр, Seattle Center

Спикеры:

– Конгрессмен США Адам Смит

– Конгрессмен США Прамила Джаяпал

– Мэр Бериена Кевин Шиллинг

Ожидается участие тысяч людей со всего штата Вашингтон, включая представителей украинско-американской громады, беженцев и сторонников Украины.

Об Украинской ассоциации штата Вашингтон

Основанная в 1971 году Украинская ассоциация штата Вашингтон (UAWS) является одной из старейших украинских культурно-дипломатических организаций на Тихоокеанском северо-западе США. С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году UAWS стала ключевым гуманитарным центром, сотрудничая с Medical Teams Worldwide для доставки экстренной помощи в Украину. Организация также активно продвигает поддержку Украины через общественные кампании и мероприятия, сохраняя украинскую культуру благодаря ансамблю танца "Барвинок" и хору "Серпанок".