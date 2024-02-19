"Война переходит в другую фазу": командующий Сухопутными войсками высказался о ситуации на фронте и указал на потребности ВСУ

Силы обороны Украины нуждаются в боеприпасах, средствах ПВО и артиллерийской технике. И хотя война движется к новой фазе – где воюют беспилотники – без людей никакие боевые задачи выполнятся не будут.

О потребностях наших защитников высказался генерал-лейтенант Александр Павлюк, новый командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. За несколько дней до официального назначения он дал интервью "Донбасс Реалии" (проекту "Радио Свобода").

Журналист спросил, когда ситуация на передовой станет легче, учитывая нехватку боеприпасов.

"К сожалению, я бы сам хотел получить такой ответ. Это не зависит от нас", – сказал военный.

По его словам, "война переходит в другую фазу – где воюют беспилотные средства". "Но без человека не будет никаких успехов, не будет никаких реальных действий. Без солдата, который не выполнит свою задачу, не зайдет на позицию противника, не уничтожит тех, кто там есть", – отметил Павлюк.

Он указал на то, что в последние месяцы сражения с Россией примерно 70% вражеских целей уничтожаются беспилотными летательными аппаратами.

"Но, опять же, остаются и боеприпасы – самая большая проблема, кроме средств противовоздушной обороны. И техника, особенно артиллерия", – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Генерал-лейтенант признал, что запросов очень много, ведь нужно обеспечивать подразделения, которые ведут боевые действия, а также создавать новые.

"К сожалению, не все [запросы] мы можем обеспечить. Это возможности не только нашей страны, но и наших партнеров", – сказал Павлюк.

Как писал OBOZ.UA:

– Александр Павлюк стал командующим Сухопутными войсками 11 февраля 2024 года, заменив Александра Сырского, которого было назначено главнокомандующим.

– Павлюк заверил, что украинское командование очень серьезно относятся к обеспечению и подготовке воинов. В случае мобилизации 500 тысяч в ряды украинского войска нужно, чтобы у новобранцев было все необходимое.

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