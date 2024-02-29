Война против Украины ударила по самой России: разведка Британии оценила последствия

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, повлияла на ее отношения с другими государствами. РФ лишилась влияния на соседние страны из бывшего СССР, и ее не только перестали считать гарантом региональной безопасности, но и стали воспринимать как угрозу для себя.

Об этом сообщила британская разведка. Сводку опубликовало министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины всеобщее российское влияние на ее ближайших соседей снизилось.

"Война против Украины способствовала значительному сдвигу в отношениях России со странами бывшего Советского Союза. Россия почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, решающий для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года общее влияние России на ее ближайшие соседей снизилось", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что ресурсы, которые Россия тратит на ведение войны против Украины, и ее неспособность достичь военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию РФ как гаранта региональной безопасности. А нарушение Россией суверенитета Украины заставило страны переживать о перспективе угрозы и их безопасности со стороны такого агрессивного соседа.

Кроме того, спад российской экономики и риск вторичных санкций усилили беспокойство постсоветских стран по поводу экономической зависимости от России.

"В ответ на эти тенденции страны бывшего Советского Союза активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических и безопасности отношений, чтобы уменьшить свою зависимость от России. Хотя Россия сохраняет значительное присутствие в регионе, как открытое, так и скрытое, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Он также подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении.

Также в последние месяцы Пашинян неоднократно заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимую помощь от Москвы во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее дружественные России страны "бегут" от умирающей империи. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан все активнее ищут возможности сотрудничества в сфере торговли и безопасности с Европой, Китаем и США.

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