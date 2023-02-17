Война России против Украины закончится переговорами: генерал Милли дал прогноз развития событий на фронте

Генерал армии США Марк Милли считает, что война РФ с Украиной должна закончиться переговорами. Также он заявил, что ни одна из стран не достигнет своих военных и политических целей.

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Об этом сообщило издание Financial Times. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов, победа России в войне крайне маловероятна.

Он сообщил, что для РФ победа является невозможным результатом.

"В этом году Украине также очень, очень трудно выгнать россиян с каждого сантиметра оккупированной Россией территории Украины. Это не значит, что это не может произойти... Но это чрезвычайно сложно. И это потребует, по сути, развала российской армии", - добавил он.

Также Милли, сообщил, что он считает разрешение конфликта дипломатическим путем оптимальным вариантом.

"Обе стороны зациклены на своих целях, поэтому переговоры не ведутся", – заявил генерал.

Как считает генерал, данная война имеет множество сходств со Второй Мировой. Именно поэтому, по его мнению, необходимо было сделать урок и остановить войну "твердостью, сдерживанием" и дипломатическим путем.

"Да, одна из стран имеет свое ядерное оружие. Поэтому необходимо быть очень сознательными. В то же время мы должны отстаивать принципы, на которых была основана Организация Объединенных Наций и на которых основывается международный порядок", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые лично встретился с генералом армии Соединенных Штатов Америки Марком Милли. Историческая встреча двух военных руководителей состоялась 17 января на территории Польши.

– Марк Милли заявил, что потенциальная угроза ракетных ударов по Киеву сохраняется, ведь столица Украины является важной целью для врага. Но признаков такого нападения, которое Россия пыталась предпринять в начале 2022 года, пока не наблюдается.

– Страна-агрессор Россия, которая напала на Украину и ведет против нашего государства войну, уже начала умолять о возможности провести переговоры о ее прекращении. В Кремле понимают, что не смогут достичь поставленных целей, поэтому пытаются привлечь "целый пул переговорщиков", чтобы уговорить Киев на переговоры.

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