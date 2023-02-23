"Абсолютно не так": Буданов объяснил, выгодно ли России затягивание войны против Украины

Россия пытается не затянуть войну против Украины, а наоборот – закончить ее как можно быстрее. Однако в военно-политическом руководстве страны-агрессора есть сторонники как и первого, так и второго сценария.

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Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его интервью "Украинской правде" было записано 21 февраля, а опубликовано два дня спустя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист спросил, действительно ли противник пытается затянуть боевые действия на годы. Буданов не согласился с ним.

"Нет, абсолютно не так. Вот ровно наоборот. Россия всячески пытается насколько возможно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем и останавливаем", – отметил глава ГУР.

Руководитель разведки сказал, что несколько высокопоставленных россиян считают, что затягивание конфликта будет выгодным, но есть и другие – "которые считают, что это идет на руку Украине".

"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех **скалей, но там тоже есть неглупые парни и девушки. И они ясно понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики", – объяснил Буданов.

Журналист спросил у него, поступает ли в Украину обещанное Западом новое оружие, на что глава ГУР ответил утвердительно. Вопрос, хватает ли нам этого для контрнаступления, он назвал провокационным.

"Это точно то, что нам необходимо для успешных действий против захватчика. Нужно ли нам больше оружия? Нужно. Все это понимают и, в принципе, совершенно откровенно об этом говорят", – отметил разведчик. Он повторил свои ранние прогнозы, когда предполагал, что контрнаступление Сил обороны может начаться весной этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В этом же интервью Кирилл Буданов сказал, что Россия планирует на 23-24 февраля очередной ракетный удар по Украине. Однако он не ожидает, что в эти даты произойдет что-то "необычное".

– Буданов ранее заявил, что большое наступление РФ уже началось, но успехов у оккупантов нет. "Оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", – подчеркнул глава ГУР МО.

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