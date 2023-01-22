Войска РФ нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области – Генштаб

Российские оккупанты 22 января совершили ракетный удар по территории Запорожской области. В результате поврежден объект критической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом в вечерней сводке (за 333-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве масштабы разрушений не уточнили.

Военные отметили, что противник в воскресенье нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и один ракетный удар – по критической инфраструктуре на Запорожье. Кроме того, более 20 раз враг применял РСЗО.

Добавим: утром в воскресенье на своем Telegram-канале глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух сообщал, что в ночь на 22 января оккупанты стреляли из комплексов С-300 по территории области.

В селе Лежин пострадали 10 домов людей и инфраструктура. Разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Пострадали водопровод, газопровод, линия электропередач.

Утром в воскресенье враг в очередной раз ударил по Камышевахе. Там разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.

"Террористы будут наказаны за все беды, которые они несут на нашу землю!" – подытожил глава Запорожской областной военной администрации.

Как писал OBOZREVATEL:

– По информации Генштаба, захватчики по-прежнему бросают основные усилия на Бахмутское направление. На Запорожском, Авдеевском и Лиманском враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском, Новопавловском и Херсонском – оброняется.

– Более детально об обстановке на фронте можно почитать в сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!