Оккупанты гонят "пушечное мясо" на Запорожское направление и готовятся к наступательным действиям, – Федоров
На оккупированной территории Запорожской области войска РФ перемещают технику ближе к линии фронта. Не исключено, что противник готовится к попытке наступления.
Колонны ВС РФ фиксируют жители украинских населенных пунктов, которые временно находятся под контролем захватчиков. Соответствующим видео 8 марта поделился в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Он написал, что на Запорожское направление оккупанты "гонят пушечное мясо". Активизация наблюдается в последние несколько дней.
Известно, что в Мелитополь (Запорожская область) завозят новых мобилизованных и устраивают им тренировки на побережье Молочного лимана.
Техника передвигается также через Мариуполь (Донецкая область) – преимущественно ночью и при выключенной связи.
Федоров указал на то, что на отдельных участках линии столкновения Генштаб ВСУ фиксирует попытки оккупантов перейти к наступательным действиям.
"Что ж, вывод прост: благодаря ВСУ производители черных пакетов и белых LADA на болотах скоро получат новые заказы", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Мелитополе начала действовать партизанская организация "Атеш". Объединение официально заявило об этом 8 марта и сообщило, что "задачи поставлены и готовятся к осуществлению".
– Захватчики недавно объявили Мелитополь "столицей" оккупированной части Запорожской области и разделили регион на 16 "админединиц".
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