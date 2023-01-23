''Очень грустно, но так получилось'': пропагандист Грэм Филлипс признал, что войска Путина стирают с лица земли города в Украине

Пророссийский пропагандист из Великобритании Грэм Филлипс признал, что ВС РФ на войне против Украины уничтожают города. Однако это не помешало ему назвать временный захват украинских территорий российскими военными преступниками "освобождением".

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Соответствующий пост британский "журналист" обнародовал в своем аккаунте в социальной сети 20 января. Подтолкнуло его к таким мыслям увиденное в Соледаре.

Пособнику Кремля пришлось признать, что от этого населенного пункта ничего не осталось. Более того, уничтоженные оккупантами Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск – еще, по сравнению с городами Донбасса, "целые", считает он.

"Время, когда мы "освобождали" города и они были да, повреждены, но в принципе на месте – то есть Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, – на данный момент это время прошло", – написал блогер.

То есть, в его тексте читается, что населенные пункты стирает с лица земли именно российская армия, нарушая законы и обычаи войны. Однако первопричину Филлипс попытался переложить на Украину: мол, если бы Киев "дал свободу" своим законным территориям, то "до этого не дошло бы".

"Нет смысла делать вид, что от Попасной до Соледара и дальше есть что-то, кроме полного уничтожения. Очень печально, но так получилось", – цинично написал помощник российского режима.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский отреагировал на пост Филлипса в Telegram. "Ну вы поняли, это просто само так получилось. Просто случайно уничтожили целые города, вместе с людьми", – возмутился Казанский.

Однако, обратил внимание он, британский "журналист" отошел от официальной линии кремлевской пропаганды, которая отрицает обстрелы захватчиками гражданских объектов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Если верить заявлениям росТВ, то населенный пункт Пески неподалеку от оккупированного Донецка захватчики "брали" по меньшей мере четыре раза, а Опытное – шесть.

– Ранее российский журналист Лев Левченко, который бежал из страны, чтобы не попасть под мобилизацию, с восхищением написал о "заброшках Мариуполя" как о красивых локациях для фото. Позже пост пришлось удалить.

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