Оккупанты попытались совершить прорыв фронта на Луганщине, но получили мощный отпор: счет раненых и убитых идет на десятки

Боевые действия в Луганской области не утихают. Примерно два дня назад (23 февраля) захватчики совершили попытку прорыва позиций Сил обороны Украины на Кременском направлении, но с потерями отошли назад. У военнослужащих страны-агрессора было около 70 "двухсотых" и примерно столько же "трехсотых" (раненых).

Видео дня

Об этом утром 25 февраля в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что наступать на этом участке линии столкновения пытались три вражеские роты, но только две вернулись на позиции. Защитники нашей страны выстояли и дали оккупантам отпор.

Чиновник подчеркнул, что наступательные действия противника "не останавливаются в принципе ни на одном направлении, ни на Сватовском, ни на Кременском".

"Подвергаются обстрелам все деоккупированные населенные пункты, которые находятся и вдоль линии фронта, и немного глубже. Белогоровское направление также тяжелое. Но все попытки врага за последние несколько суток [без успехов], там на Сватовском направлении они пытались выйти тяжелой техникой, но развернулись и пошли назад с потерями", – сказал Гайдай.

Он добавил, что вблизи линии фронта на оккупированной части Луганщины полностью отсутствует интернет и мобильная сеть. Оккупанты заблокировали работу не только украинских операторов, но и тех, которые зарегистрированы на ВОТ или в России. Делает это противник ради "собственной безопасности".

Линии стационарного интернета повреждены, поэтому он тоже не работает. Связь у населения есть только в тылу временно захваченной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 24 февраля 2023 года украинские воины отправили "на концерт Кобзона" еще 650 российских оккупантов. Общие потери российских сил за год полномасштабной войны достигли 147 470 человек.

– Сколько военной техники врага уничтожили Силы обороны, можно посмотреть в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!