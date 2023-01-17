ВСУ ведут наступление в районе Кременной, оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Сватового – ISW

В районе Сватово и на Купянском направлении войска РФ 15 и 16 января продолжали наносить локальные удары для восстановления утраченных позиций. Силы обороны Украины ведут там контрнаступательные операции.

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Об этом в отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Судя по освещению ситуации в открытых источниках, территории на этих направлениях часто переходят из рук в руки.

Аналитики обратили внимание на противоречивые сообщения российских источников о ситуации на востоке Харьковской области и западе Луганской. Так, один известный российский блогер писал, что линия фронта на Купянском направлении существенно не изменилась.

Второй источник из РФ утверждает другое: мол, 16 января спецназ страны-агрессора захватил Новоселовское (примерно в 14 км к северо-западу от Сватово).

Еще один военный блогер из РФ в свою очередь сообщил, что силы из 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии 15 января провели неустановленную наступательную операцию на линии Площанка – Макеевка. Также есть сообщения, что захватчики якобы атаковали позиции ВСУ в районе Червопоповки (примерно в 8 км к северо-западу от Кременной) и провели успешный штурм западнее Кременной.

Министерство обороны Великобритании писало, что украинские защитники продолжают наступление на Кременную с восточной окраины.

При этом Генштаб ВСУ утверждает, что оккупантам в районе города Купянск не хватает боевой техники и личного состава. По информации украинских военных, один из танковых батальонов 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии теперь насчитывает только 30 военных и 10 действующих Т-80БВ (штатный состав предполагает примерно 30 танков).

Также ГШ ВС Украины заявлял, что в Новопскове Старобельского района – в тылу россиян на Луганщине – упала запущенная оккупантами ракета С-300, которая не смогла долететь до цели. В результате этого был поврежден дом местных жителей.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что командование Сил обороны понимает планы российских войск в регионе и действует на опережение.

– Украинские Герои медленно, но стабильно продвигаются в сторону временно оккупированной Кременной, отмечал чиновник.

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