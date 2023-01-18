Война в Украине приближается к кульминации, – военный эксперт Мельник

В войне в Украине наступает фаза кульминации. Страна-террорист Россия аккумулирует силы для достижения перелома в войне, украинская армия готовит мощную контрнаступательную операцию.

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Военная помощь, анонсированная западными партнерами Украины в последнее время, рассчитана именно на такое развитие событий. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Эта кампания приближается к очередной фазе кульминации. Это не означает, что после этого будет окончательно определен ход войны или будет достигнута решающая победа одной из сторон. Но достаточно много факторов свидетельствует о том, что мы на пороге кульминации", – отметил он.

По словам эксперта, на аккумулирование сил в России указывает ряд событий, произошедших в последние дни и недели. Это, в частности, "новые назначения в военном руководстве, попытка преуспеть хотя бы на одном из участков фронта, опрокидывание дополнительных сил на линию столкновения, меры по скрытой мобилизации".

В то же время украинские Силы обороны активно готовятся к успешной контрнаступательной операции, о чем свидетельствуют "сигналы от военно-политического руководства", – продолжил Мельник. "Для этого тоже создаются резервы", – добавил он.

По мнению эксперта, с целью поддержки очередного этапа контрнаступления украинской армии и с целью противодействия наступлению России западные партнеры Украины расширяют ассортимент вооружения, предоставляемого нашей стране.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ указали на признаки усиления активности страны-врага России. В частности, в РФ пытаются любой ценой увеличить численность оккупационной армии.