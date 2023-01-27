Россия перебросила в Мелитополь сотни силовиков из Ростовской области и Краснодарского края: СМИ узнали причину

Россия решила направить во временно захваченный оккупантами украинский Мелитополь Запорожской области огромное количество "правоохранителей" из РФ. Недавно туда завезли сотрудников силовых структур из Ростовской области и Краснодарского края.

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Речь идет о сотнях полицейских. "800 "правоохранителей" завезли из Ростовской области и Краснодарского края", – заявляется в местном Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

Переброска в город не только военных, но и силовиков, скорее всего, связана с партизанским движением украинцев. Авторы Telegram-сообщества написали: "Видимо, местные предатели во главе с питерским начальником Андреем Жидковым с поставленной задачей не справляются. Почти каждую неделю партизаны подрывают коллаборантов".

На это, кстати, недавно жаловался предатель Украины, незаконный "в.и.о. губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий. Сидя в студии росТВ, бывший депутат Верховной рады жаловался: мол, укр*нацисты, как он выражался, не дают спокойно жить коллаборантам.

Он пытался подыграть кремлевской пропаганде, но случайно выдал реальные проблемы оккупантов в Запорожской области.

"У нас очень много случаев, когда находят возле домов и в подъездах взрывные устройства. Противник боится и ведет такую подлую против наших активистов, работников военно-гражданской администрации, коммунальной сферы работу. Они нас запугивают, а иногда и убивают", – признал коллаборант.

Авторы Telegram-канала добавили, что нести службу в таких городах, как Токмак, Пологи и Васильевка боятся уже не только местные предатели, но и гастролеры, поэтому ростовских и красноярских полицейских привозят в "горячие точки" только на дневные дежурства.

Это подтверждал сам Балицкий, как и недостаток полицейских в указанных населенных пунктах.

"Там сложно системно находиться, так как там прилеты. Спутники-шпионы дают информацию с нашей территории. И прилет может быть по полицейским частям. Поэтому ребята приезжают утром, но не находятся там постоянно", – признался украинец-предатель.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты планируют создать на захваченных территориях Украины более 20 исправительных колоний. Соответствующее поручение получила федеральная служба исполнения наказаний РФ.

– В Мелитопольском районе захватчики начали новый этап террора. Они приходят к жителям с обысками и требуют документы на дома и квартиры.

– Партизаны заявляют, что хотя оккупанты превратили Мелитополь в "одну из самых больших тюрьм Европы" (выехать из захваченного города практически не реально), но украинцы не сдаются.

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