Требуют документы на дома и квартиры: оккупанты устроили новую волну террора под Мелитополем – СМИ

Во временно оккупированом Мелитопольском районе Запорожской области российские захватчики начали новый виток террора. Они приходят к мирным жителям с обысками и требуют документы на дома и квартиры.

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Жилье тех людей, которые не подтвердили право собственности - отбирают, туда заселяют новоприбывших мобилизованных оккупантов. Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".

"В Мелитопольском районе начался новый виток террора. На этот раз оккупанты пошли с обысками и требуют документы на дома и квартиры. Тех людей, у которых нет на руках таких документов, предупреждают о выселении. Так, в Веселое Мелитопольского района заехала очередная партия мобилизованных российской армии. Они заселились в пустые дома, а также те, на которые сельчане не смогли предоставить документы на право собственности", - пишет издание.

От некоторых жителей Мелитопольского района захватчики требуют оформлять право собственности на жилье через созданное оккупантами БТИ. Его уже открыли во временно оккупированном Мелитополе - в центре города, по адресу: улица Университетская, 55.

"Во время обысков р*шисты тоже угрожают выселением тем людям, которые не могут доказать документально, что они владельцы жилья. Ведь многие родственники живут в квартирах тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию", - пишет издание.

По словам журналистов "Риа Мелитополь", произвол захватчиков вызвал разочарование у тех мелитопольцев, которые ранее были пророссийскими. Ведь "великая Россия" не выполнила ни одного из тех обещаний, которыми задуривала головы любителям "русского мира".

"Обещали бесплатную медицины. А по факту лекарства в 3-4 раза дороже, чем в Украине и все процедуры платные. Обещали свет по 50 копеек, а он по 3,25 рубля. Нам говорили, что уголь завезут по 2 тысячи рублей за тонну, а по факту привезли поздно и продают по 17-18 тысяч рублей. Зарплаты и пенсионные пособия задерживают. А цены просто космос на продукты - в 5-10 раз превышают, те, которые были у нас на март 2022 года, - сетуют жители Веселого", - пишет издание.

И дальше недовольство пророссийских жителей региона будет только нарастать.

"И. о. министра по тарифам и ценовому регулированию ВГА Запорожской области Андрей Кочетов еще больше разочаровал жителей оккупированных территорий своим заявлением о том, что в ближайшее время в Мелитополе и на всех оккупированных Россией территориях начнется повышение тарифов на коммунальные услуги до уровня российских", - отмечено в сообщении.

Напомним, на днях стало известно, что в Мелитополе оккупанты уничтожили аллею декоративных кленов. Сам город, как видно из появившихся в сети фото, захватчики превращают в гигантскую свалку.

Также сообщалось, что американский генерал Ходжес назвал первоочередной приоритет для освобождения Мелитополя: по мнению экс-командующего армией США в Европе, украинским воинам необходимо разрушит российскую логистику, в частности, пути снабжения через Мелитополь и Мариуполь в Крым.