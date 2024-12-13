Война в Украине, вероятно, завершится в 2025 году – NYT

Война между Украиной и Россией, вероятно, закончится в 2025 году из-за истощения ресурсов обеих сторон – и армия агрессора, и войска Украины столкнулись с дефицитом личного состава и трудностями в мобилизации. Это означает, что продолжительная военная кампания становится все менее вероятной. Под давлением новых политических реалий в США после победы Дональда Трампа могут ускориться переговоры.

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Об этом пишет The New York Times. Издание рассмотрело четыре ключевых вопроса, которые сформируют конфликт в следующем году, и то, как на них повлияет победа Трампа.

Обозреватели издания отмечают, что Дональд Трамп во время своей избирательной кампании обещал закончить войну еще до инаугурации. Хотя это было преувеличением, понятно, что Трамп хочет поскорее начать мирные переговоры. Его администрация, вероятно, не будет оказывать Украине столь значительную военную помощь, как это делала администрация Байдена.

Для Украины это тревожный сигнал, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке, захватывая территории, утраченные летом. У украинских войск все еще есть оружие, но их силы растянуты, и, по прогнозам разведки США, Украина может вскоре столкнуться с нехваткой солдат.

Ключевые вопросы 2024 года

Сможет ли Украина продолжать борьбу

Украинские официальные лица уверяют, что готовы продолжать оборону, но дальнейшее финансирование зависит от внешней поддержки. Республиканцы в Конгрессе США неохотно соглашаются на выделение новых пакетов помощи Украине.

Европейские союзники на саммите НАТО предусмотрели возможность сокращения американской поддержки, но, как считают эксперты, у Европы нет достаточных ресурсов, чтобы компенсировать помощь США. Экономическая мощь доллара позволяет Вашингтону финансировать большие оборонительные расходы, что недоступно Европе. Когда американская поддержка исчезнет, Европе будет тяжело собрать боеприпасы или финансирование на таком уровне, который сможет поддерживать Украину в борьбе.

Что будет с оккупированными территориями

Украина без значительного увеличения военных ресурсов может не вернуть территории, захваченные Россией. Президент Владимир Зеленский признал, что возобновление территориальной целостности может стать предметом дипломатии, а не военной борьбы.

Некоторые аналитики предлагают "заморозку конфликта", оставив России контроль над оккупированными землями. Путин не показал никаких признаков того, что он готов выйти из контролируемых им частей Украины. Единственной разменной монетой для Киева является Курщина, которую украинские войска частично захватили в августе. Если Украине удастся удержать Курскую область, возможно, Россия вернет какую-то украинскую территорию в обмене. Но Киев вряд ли сможет вернуть большую часть утраченной земли.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Главной целью Украины являются долгосрочные гарантии безопасности и экономическая интеграция с Западом. Однако в настоящее время членство в НАТО остается недостижимым. Трамп, вероятно, не предоставит такие гарантии, а контролируемый республиканцами Сенат не ратифицирует их.

Некоторые предложения подразумевают нейтральный статус Украины, что является требованием России. В то же время возможны компромиссы. Возможно Трамп мог бы побудить Путина согласиться на экономическую интеграцию Украины с ЕС, что может стать уступкой со стороны кремлевского диктатора под давлением Трампа.

Угрожает ли Украине повторное вторжение

Одним из главных страхов остается возможность того, что после заключения соглашения Путин снова атакует Украину. Украинские лидеры опасаются, что любой договор только даст России время на восстановление сил.

Трамп может попытаться избежать такой ситуации, ведь не хочет выглядеть слабым на фоне потери Киева. Однако достижение договоренностей, реально сдерживающих Путина, остается сложной задачей, поскольку Россия уже нарушала подобные обещания в прошлом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины неприемлемо юридическое признание оккупированных территорий российскими. В то же время он допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. Варшава, по его словам, будет играть важную роль в этих переговорах.

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