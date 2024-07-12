Война в Украине зашла в тупик, но Киев получит необходимое вооружение: в Politico оценили итоги саммита НАТО

Украина на саммите НАТО в Вашингтоне (9–11 июля) не получила приглашения в Североатлантический альянс – шансов на это не было. Западные лидеры приняли новые решения, касающиеся военной помощи ВСУ, на фоне оценок некоторых о "тупиковой ситуации" нынешнего этапа боевых действий.

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Итоги мероприятия оценило американское издание Politico. "Украинские лидеры в целом удовлетворены результатами саммита НАТО в Вашингтоне – тем более, что все могло закончиться гораздо хуже", – сделали вывод журналисты.

С ними на условиях анонимности пообщался один из дипломатов военного блока. "Украина продолжит получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей для самообороны. Я думаю, что им удалось стабилизировать фронт, но, очевидно, мы ожидаем, что война останется в тупике до конца этого года", – заявил он.

Киев не получил всего, чего хотел. Однако в НАТО согласились использовать формулировку о том, что членство нашей страны в Альянсе "неизбежно".

В этом плане "ситуация стала лучше, чем была" после прошлогоднего саммита в Литве, заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, участвовавший в мероприятии.

Украина по-прежнему просит больше истребителей и более быстрое обучение пилотов, больше ПВО, военной техники и боеприпасов в целом, а также отмену запрета на дальнобойные удары в глубину территории России.

"Сейчас для Украины самое главное – чтобы мы отправили ей боеприпасы, а также сняли ограничения", – сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, имея ввиду запрет наносить удары большой дальности по РФ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила разочарование, что Альянс действует слишком медленно и вводит ограничения на использование военной помощи, что затрудняет действия украинских сил. "Очень трудно выиграть войну, если вы ставите на стол красные линии, которые могут прочесть враги", – сказала она.

Другой неназванный дипломат НАТО в комментарии Politico выразил схожее мнение. По его словам, хотя "украинцы теперь получили много преимуществ с [тактическими ракетными системами сухопутных войск], и они ослабят возможности России, маловероятно, что это приведет к какому-либо серьезному прорыву, особенно если им запретят использовать это оружие против российских военных целей на территории России".

В то же время важно отметить, что на саммите было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать потоки оружия в Украину и обеспечивать более быструю доставку помощи. Альянс также разместит посла в Киеве, "тем самым еще теснее подтянув страну под зонтик НАТО, даже без формального членства".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На полях саммита НАТО в Вашингтоне Европейский Союз и 21 государство подписали Украинский договор (Ukraine Compact), который будет координировать и ускорять их помощь в сфере обороны.

– В итоговой декларации Вашингтонского саммита Альянса говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

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