'Война ведет свой страшный счет': в боях за Украину погиб 25-летний стрелок из Харьковской области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 25-летний Владимир Мизыряк из Харьковщины. Он отдал свою жизнь у Новомихайловки в Покровском районе Донецкой области.

О трагической гибели сообщили в Беляевской территориальной общине. Владимир служил стрелком-номером обслуги в 4-м отделении 3-го десантно-штурмового взвода 9-й десантно-штурмовой роты 3-го десантно-штурмового батальона воинской части А0224.

Владимир Мизыряк родился 23 сентября 1998 года, рос в селе Суданка. Он получил образование в Беляевской школе, а затем продолжил обучение в Первомайском профессионально-техническом лицее №29. После завершения учебы работал в КВФ "Рома".

"Война продолжает вести свой страшный счет… Со скорбью сообщаем о трагической гибели нашего земляка Мизиряка Владимира Сергеевича.

Всегда был чутким, веселым, радовался жизни… Но война! Война внесла свои коррективы. День известия о смерти нашего земляка стал черным днем для его семьи, для всей нашей общины. Искренне сочувствуем родным и близким! Светлая вечная память погибшему Герою и доземный поклон", – пишут в Беляевской общине.

У Владимира остались родители, братья и сестры. Информацию о дате и времени похорон защитника объявят позже.

Ранее сообщалось, что в Черкассах простились с земляком-воином, старшим солдатом Артемом Гензерским. Защитник, которому отныне и навсегда будет 29 лет, стал в ряды Вооруженных сил Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Запорожья, что воевал на самых горячих направлениях. Воин 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей "Чиж" Чишко погиб в районе села Терны Донецкой области, на защиту родной земли он стал еще с 2014 года.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб воин, награжденный "Золотым крестом". У Виталия Шнуренко с позывным "Буба" было двое детей.