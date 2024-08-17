Война вернулась домой: в Минобороны Латвии прокомментировали события в Курской области

Сегодня Украина контролирует более тысячи квадратных километров территории России. Война, развязанная страной-агрессором, "в определенной степени вернулась к себе домой".

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Об этом сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью "Голосу Америки". Он прокомментировал события вокруг украинского наступления в Курской области.

"Сейчас мы видим, что война вернулась к себе домой. Войну начал Путин и Россия", – подчеркнул латвийский министр.

Андрис Спрудс рассматривает операцию украинских войск в Курщине как абсолютно легитимные действия самозащиты в войне. Украина имеет абсолютно полное право защищать свою территорию и народ, в том числе нанося удары по российским территориям, считает министр.

"Украинцы имеют право также наносить удары по территории России… Это – очень четкая позиция латвийцев и Латвии, в частности лично моя", – подчеркнул Спрудс.

Возвращение войны на территорию России должно напомнить агрессору об "элементе самоуничтожения", говорит министр.

"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременен самоуничтожением, и рано или поздно это вернется назад. Теперь, как точно сказал президент Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", – отметил он.

Министр добавил, что это "очень важный сигнал" о том, что Россия "не может выиграть эту войну".

"Рано или поздно, конечно, при поддержке союзников, Украина выиграет эту войну, и я в этом абсолютно уверен. И это займет столько времени, сколько потребуется. Но Украина должна выиграть эту войну", – подытожил министр обороны Латвии.

Как писал OBOZ.UA, наступление Вооруженных сил Украины в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они вынуждены были признать, что недооценивали военный потенциал Украины. Такое признание сделал генерал-лейтенант, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес.

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