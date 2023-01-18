Война замедлилась, Россия готовит реванш: Зеленский – о ситуации на фронте и лучшей гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с началом зимы война в Украине замедлилась. Он рассказал о ежедневных боях на востоке нашего государства и о том, что страна-агрессор Россия сейчас готовит реванш.

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Однако, подчеркнул гарант, Украина контролирует ситуацию как на юге, так и на севере страны. Об этом он сказал в среду, 18 января, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Война действительно замедляется зимой. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже...Мы видим, что Россия пытается идти, усиливаться и готовиться к реваншу. Мы считаем, что им это не удастся, потому что они воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни", – отметил президент.

Он поблагодарил всех украинских воинов, которые продолжают сдерживать агрессора, и западных партнеров за их военную и экономическую помощь, отметив, что продолжение поддержки обеспечит Украине успех в этой войне.

Зеленский также сказал, что самой лучшей гарантией безопасности для нашего государства является вступление в НАТО. По его словам, именно гарантии безопасности сейчас являются одним из главных приоритетов для Украины.

"Мы понимаем, что на данный момент мы еще не там, к сожалению, Россия это хорошо понимает, и они делают все возможное, чтобы не облегчить нам вступление. Но мы по пути к НАТО, потому что НАТО является наилучшей гарантией безопасности для нас, для нашей страны, для наших детей", – подчеркнул гарант.

А что касается России, сказал он, то она уже заслужила свое место среди террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Он призвал лидеров не сомневаться в российской агрессии и помочь нашей стране ее побороть.

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