'Войну можно завершить справедливо только на сильных позициях': Зеленский рассказал об обмене пленных, давлении на Россию и Ялтинском форуме

Войну в Украине можно завершить справедливо только на сильных позициях. И эти позиции стране сейчас обеспечивают наши Вооруженные силы.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране. Он остановился на очередном обмене пленными, на обеспечении давления на Россию и на начале работы Ялтинского форума.

"Только что был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова. Докладывал сегодня главком Александр Сырский. Первый приоритет – это оружие для наших воинов на Покровском, Кураховском, Торецком направлениях, на всех Донецких направлениях, в целом по фронту. Задача – максимально укрепить наши позиции. Эту войну можно завершить справедливо только на сильных позициях. Все для этого мы делаем", – отметил глава государства.

Соответственно, он выразил благодарность нашим воинам. И отдельную благодарность – "боевым подразделениям, пополняющим обменный фонд на разных направлениях".

"Сегодня – очередной обмен. Еще 49 украинцев и украинок дома. Среди них и военные, и гражданские. Воины Вооруженных Сил, наши пограничники, Национальная гвардия, в том числе защитники и защитницы "Азовстали", также двое полицейских. Среди гражданских – Ление Умерова, девушка, которую россияне захватили в Крыму, когда она ехала к больному отцу. Вернули и Героя Украины, военного медика Виктора Ивчука", – рассказал президент и добавил: всего уже вернули из плена 3569 украинцев и украинок.

По словам президента, сегодня был очень активный день международной коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня началась ХХ ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии. По поводу начала этого ежегодного форума Зеленский заявил: Украине важно, чтобы наши аргументы по дальнобойному оружию и всему оборонному сотрудничеству с партнерами были услышаны.

"На полях форума встретился с министрами иностранных дел Литвы и Польши. Также говорил с главой Мюнхенской конференции безопасности - это одна из самых влиятельных в Европе площадок по внешней и политике безопасности. Встретился также с Майком Помпео, экс-госсекретарем Америки. Был на форуме Борис Джонсон – один из самых больших друзей Украины", – отчитался президент.

Отдельно Зеленский рассказал о встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

"Очень содержательная встреча. Говорили и о разных аспектах нашего взаимодействия, в частности F-16. Дания действительно один из лидеров в поддержке нашей "оборонки", – отметил Зеленский.

Также сегодня президент вместе с первой леди Украины поздравил известного актера Майкла Дугласа.

"Он очень помогает нам держать внимание к правде о войне, помогает UNITED24. Поблагодарили его за это сегодня", – добавил Зеленский.

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