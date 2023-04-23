'Войну мы выиграем, иного выхода нет': появилось последнее интервью с Барной перед гибелью на войне

В сеть выложили последнее интервью с погибшим на войне экс-депутатом Олегом Барной. В нем герой рассказал о том, как снова оказался на фронте и каким видит будущее нашего государства.

Видео дня

Интервью Олега Барны разместил в Facebook Олекса Светлейший. Как утверждает автор, видео было записано за несколько дней до того, как Барна погиб (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В интервью Барна рассказал, что в гражданской жизни много лет работал учителем физики, математики и защиты Отечества в Тернопольской области. В период с 2014 по 2019 год был народным депутатом Украины.

Также Барна рассказал, что был в Киеве на эфире за день до российского вторжения. Поздно вечером возвращался домой, а уже в 4 утра ему позвонили родственники из Харьковской области и сообщили, что на их город летят ракеты. Когда началась полномасштабная война, Барна долго не думал, зная, где ему сейчас нужно быть.

"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?" Я говорю: "Хорошо". А потом она увидела, как я с чердака снимаю свой военный вещмешок, то все поняла. Дело в том, что я трус, потому что знаю, кто такие мос**ли – звери и изверги. Поэтому я очень боялся и боюсь, чтобы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", – рассказал он.

По словам защитника, он был снят с воинского учета из-за своей инвалидности, вызванной переломом таза (ему поставили постоянные шурупы), а также ранением и контузией, полученными на Майдане. Несмотря на это, он добровольно пошел на фронт.

"Мы пришли сюда вместе остановить (врага. – Ред.). И будем делать все, чтобы у наших детей была безопасная страна, защищенная. Чтобы они не знали больше, что такое война, убийства, которые несет "русский мир", – сказал он.

Барна отметил, что сейчас и после войны украинцам придется еще долго искоренять все то, что Россия веками нам насаждала, пытаясь ассимилировать наше государство через свою культуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с оккупантами погиб народный депутат 8-го созыва Олег Барна. Защитник получил пулевое ранение в шею, несовместимое с жизнью. Об утрате сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что в Киеве простились с погибшим на войне экс-депутатом Барной. В этот же день была заупокойная служба по Валерию Дорохову, командиру боевого егерского взвода.

Ранее сообщалось, что друзья рассказали о погибшем на фронте экс-нардепе Олеге Барне. По словам друзей, он ездил в школу, где работал учителем, на велосипеде и на лыжах.

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