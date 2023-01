Войска Путина готовятся к новому наступлению на Украину весной или в начале лета, РФ усиливает сотрудничество с Ираном – ISW

По оценкам украинской разведки, войска РФ готовятся к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Западные военные эксперты не исключают, что оккупанты могут предпринять такие решительные действия в Украине в ближайшие месяцы.

Видео дня

Они отметили, что ныне страна-агрессор продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному обходу санкций. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 23 января.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета этого года станут решающими в войне. Он подтвердил, что ГУР наблюдает признаки перегруппировки оккупантов в рамках подготовки к "большому наступлению" в Донецкой и Луганской областях.

В то же время Скибицкий отметил, что российские силы вряд ли начнут атаку из Беларуси или на юге Украины.

В ISW уже оценивали, что ВС РФ могут готовиться к решительным действиям (наступательного или оборонительного характера) на Луганщине. Эксперты указывали на передислокацию обычных российских сил, таких как воздушно-десантные войска, на направление Сватово – Кременная после вывода оккупантов из Херсонщины.

Вместе с тем аналитики утверждают: маловероятно, что российские войска планируют возобновить наступление на север Украины со стороны Беларуси.

"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях России в первой половине 2023 года и подчеркивают постоянную потребность в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Киев не потеряет инициативу в отношении возобновления российской наступательной операции", – говорится в сводке.

Западные эксперты подчеркнули, что на этом фоне РФ продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном в обход санкций. Так, глава нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин 23 января встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Эбрагимом Раиси для расширения двустороннего сотрудничества.

Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны "стремиться к укреплению связей" – в банковском, энергетическом и товарно-торговом секторах "перед лицом американских санкций", которые, по мнению Володина, сблизили две страны.

Источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана также высказали предположения о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и Москвой. Связанное с ним издание Tasnim News опубликовало редакционную статью, в которой утверждалось, что российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52.

"И Тегеран, и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы смягчить давление санкций, введенных против них США", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены блока помочь Украине тяжелым вооружением для борьбы с полномасштабным вторжением России. Он подчеркнул, что этот вопрос не ждет, оружие ВСУ необходимо срочно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!