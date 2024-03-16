Войска Путина могут готовиться к новому наступлению в Украине летом 2024 года: в ISW назвали фактор, ключевой для ВСУ

Российская террористическая армия может готовиться к новой наступательной операции летом 2024 года. При этом в течение весны войска РФ также продолжат давить по всей линии фронта с целью дестабилизировать украинские оборонительные позиции.

При этом предоставление помощи Запада, вероятно, сыграет решающую роль в способности Украины удерживать территорию сейчас и отразить новое наступление РФ в ближайшие месяцы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, страна-террорист Россия пытается сохранить темп своих наступательных операций по всей линии фронта. Основные усилия враг концентрирует на продвижении к западу от Авдеевки. Ежедневно на этом участке фронта оккупанты проводят механизированные и пехотные атаки, пытаясь прорвать оборону Украины.

В ISW отметили, что нехватка вооружения, вызванная задержками с западной помощью, вынуждает Украину отдавать приоритет ограниченным ресурсам на критических участках фронта, увеличивая риск прорыва РФ на других участках фронта. Дефицит оружия делает линию фронта в целом более хрупкой, чем кажется, несмотря на нынешние относительно медленные темпы российского наступления.

Более того, путинские войска намерены попытаться воспользоваться уязвимостью Украины этой весной и летом. Аналитики уверены, что российские войска будут предпринимать попытки прорыва до того, как сложные погодные и ландшафтные условия весной будут ограничивать эффективный механизированный маневр по обе стороны фронта.

В то же время российские войска могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций, независимо от сложных погодных и рельефных условий, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как в страну прибудет обещанная западная помощь. При этом украинские и западные официальные лица все чаще предупреждают как о значительной нехватке военной техники, так и о новом крупномасштабном российском наступлении летом 2024 года.

На сегодняшний день намерения российского наступления летом 2024 года еще не ясны и, вероятно, не будут ясны до тех пор, пока российские войска не начнут его. Однако в ISW уверены, что военное командование страны-террориста намерено извлечь выгоду из любых успехов, которых оно достигнет в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут пресечь усилия агрессора, если у них будет достаточно ресурсов – как для обороны, так и для собственных штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий нашей армии на фронте. Какой из них будет претворяться в жизнь, будет зависеть от того, получит ли страна помощь от США.

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