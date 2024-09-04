Российские войска могут снизить темпы наступления: эксперт назвал причину

Если российская оккупационная армия выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей, темпы наступления противника могут значительно снизиться. Однако не стоит рассчитывать на то, что при достижении целей "специальной военной операции" страна-агрессор Россия остановится.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. "Если Путин выйдет на эти административные границы, давление может снизиться", – спрогнозировал он.

По словам эксперта, не стоит ожидать, что враг остановится, когда выполнит формальные задачи своей "СВО". "Я не думаю, что если мы дадим ему выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, он остановится".

Поводом для продолжения захватнической войны против Украины будет такой нарратив: "Мы дальше продолжаем убивать украинцев, потому что они наши враги", – предположил Сунгуровский.

Однако, по его оценкам, давление оккупационной армии может снизиться, когда административные границы двух областей будут достигнуты. Ведь в таком случае противник может перебросить часть сил в Курскую область РФ, чтобы противостоять операции ВСУ.

Читайте также полную версию интервью: "У Путина две причины обстреливать Киев, Харьков и Сумы, с Курщины выходить нельзя. Интервью с Сунгуровским".

Как писал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшую активность российская оккупационная армия проявляет на трех направлениях. Наиболее ожесточенные бои идут на Покровском направлении. Всего за сутки 2 сентября на фронте произошло 175 боевых столкновений.