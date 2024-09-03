Враг наиболее активен на трех направлениях: в Генштабе рассказали о количестве боестолкновений и штурмах позиций ВСУ

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огненное поражение. Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 2 сентября. Всего с начала этих суток произошло 175 боевых столкновений.

Отмечается, что российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, применив 30 ракет и 56 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 498 дронов-камикадзе и произвели более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Впрочем, Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Отдельно в Генштабе отметили воинов 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении враг производил наступательные действия. Пятнадцать боев завершено, четыре продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны. Украинские защитники остановили восемь атак, десять продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили семь враждебных наступательных действий. В настоящее время длится два боевых столкновения.

На Краматорском направлении шли восемь боев. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 17 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. В настоящее время продолжаются четыре атаки россиян.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 55 боев. Наши защитники отбили 48 наступательных действий, семь продолжаются. Сегодня на этом направлении было обезврежено 414 оккупантов, из них 197 – безвозвратно. Также уничтожены танк, два бронетранспортера, один миномет, два БпЛА, три единицы автотранспорта, один мотоцикл и другой важный объект противника. К тому же, поврежден один БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении враг атаковал 25 раз. Девятнадцать бостолкновений завершено, шесть продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял 20 попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.

На Приднепровском направлении российские захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции Сил обороны.

В других направлениях без особых изменений.

Напомним, на Запорожском направлении украинский FPV-дрон совершил эффектную атаку на позиции российских оккупантов, скрывавшихся в посадке. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

Накануне стало известно, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Процесс "демилитаризации" воины запечатлели на видео.