Войска Путина покинут Бахмут при одном условии, наступление ВСУ не провалилось. Интервью с подполковником Гулимой

Кремлевская пропаганда уже успела окрестить контрнаступление Сил обороны Украины "провальным". Конечно, украинцы мечтали увидеть масштабное и быстрое освобождение оккупированных территорий, и именно такую картинку в них подпитывал ряд политиков и лидеров общественного мнения. Но только не военные. Люди, хорошо знающие, что такое война, предупреждали: контрнаступление не будет легкой прогулкой, а война не может закончиться завтра. Однако операция по деоккупации ни в коем случае не провалилась, она продолжается.

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Оккупационные войска в районе Бахмута столкнулись с мощной работой украинской артиллерии. Если бы в Кремле действовали рационально и руководствовались гуманитарными мотивами, эта группировка врага сделала бы очередной "жест доброй воли" и вышла из почти разрушенного города, чтобы сохранить личный состав. Но кремлевская логика иная. Там готовы держать позиции до последнего солдата, лишь бы не признать свое поражение. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал обозреватель по международной безопасности аналитического Центра регионального сотрудничества, военный эксперт подполковник запаса Владимир Гулима.

– Могут ли решения саммита НАТО по Украине, если они будут прорывными, напрямую отразиться на ситуации на фронте?

– Я так не думаю. Прежде всего потому, что больших сюрпризов не состоялось. Думаю, итоговые решения саммита прорабатываются предварительно, поэтому, думаю, для нашего высшего государственного и военного руководства это тоже не будет неожиданностью. Не думаю, что это как-то особенно отразится на взаимодействии с нашими партнерами и наших дальнейших действиях в ходе ведения войны с Россией.

– Если предположить, что Украина получит пусть не ПДЧ, а какую-то существенную гарантию безопасности, может ли враг активизировать свои действия?

– Мы уже знаем, что такой шаг для вступления в НАТО, как ПДЧ, для Украины отменен. Это очень положительный сигнал. Но нам необходимо привести в соответствие стандартам НАТО определенные нюансы внутриполитической и внешнеполитической жизни.

Конечно, российская пропаганда будет использовать это. Мы видим, как она активно работает. К сожалению, мы пока не можем противопоставить такое же мощное информационное противодействие. Очевидно, все это будет представлено как поражение Украины, как признак скептического отношения Запада к поддержке нашей страны. Но надо понимать, что это цель российской пропаганды – сеять недоверие, разочарование и все подобное.

– Насчет кремлевской пропаганды. Мы видим, что она уже называет контрнаступление украинских Сил обороны "провальным". Тем не менее известно, что украинская армия ежедневно проводит наступательные действия и добивается успеха. Но понятно, что рядовой гражданин ожидает больших успехов. Насколько это оправданно?

– К сожалению, в ходе подготовки к наступлению и в ходе начала определенных действий, когда стало ясно, что произошел перелом и украинские Силы обороны пошли вперед, все это подавалось слишком положительно, с слишком высокими ожиданиями. Озвучивались слишком оптимистичные прогнозы, в частности, из уст политиков, лидеров общественного мнения, но, подчеркиваю, не из уст военных.

Понятно ведь, что наступление – это очень тяжелая, очень кропотливая работа, которая, к сожалению, не может быть сделана очень быстро. Военные реально оценивали те усилия, которые придется прилагать, и потери, которые, к сожалению, тоже будут.

Эта работа проходит постепенно. Не так быстро, как хотелось бы, но она идет. Думаю, это минус нашей информационной политики. Не нужно создавать слишком оптимистичных ожиданий, готовить людей и приучать их к мысли, что война закончится уже завтра. Что уже не нужно будет идти в территориальные центры комплектования, не нужно будет служить, не нужно будет менять тех ребят, которые уже больше года находятся на передовой и нуждаются в отдыхе.

– ГУР опубликовало аудиоперехват разговора российского оккупанта. Тот уверяет, что в ближайшее время, 30 июля, должно начаться наступление – то ли оккупационной армии, то ли украинской. Считаете ли вы, что скоро на фронте могут быть какие-то особенные события?

– Мы сейчас находимся в особой информационной среде. Идет гибридная война, которая в значительной степени идет и здесь. Этот радиоперехват мог быть инспирирован российскими спецслужбами, которые таким образом пытаются расшатать ситуацию, ввести нас в заблуждение, предоставить ложные сведения, чтобы мы отвлеклись от выполнения других задач.

Не думаю, что это заслуживает большого внимания, тем более что этот радиоперехват попадает в открытые источники. Такие вбросы могут иметь целью манипулирование общественным мнением. Но на военных это никакого впечатления не производит.

Наша разведка и разведка наших партнеров работают. Насколько я понимаю, как только враг начинает что-то планировать, мы уже об этом знаем. Мы доверяем нашему руководству, Генеральному штабу, Верховному главнокомандующему. Если что-то происходит, отрабатываются контрмеры, поэтому непредвиденных последствий не будет.

– В Восточной группировке войск предположили, что оккупационная армия может совершить "жест доброй воли" и покинуть Бахмут. Это может произойти из-за мощного давления украинской артиллерии. Соглашаетесь ли вы с такими оценками?

– Я соглашаюсь с такими оценками при условии, что российское руководство пользуется человеческой военной логикой, гуманистическими соображениями. То есть если оно пытается сохранить свои силы, улучшить свои позиции с военной точки зрения.

Но мы понимаем, что в России воюют политики. Мы помним, как взятие Бахмута подавалось российскому обществу – чуть ли не как ключевая операция этой войны. Потому я не уверен, что будет именно так.

С точки зрения военной логики и оперативного искусства следовало бы вывести войска из Бахмута. Мы понимаем, что в Бахмуте остались одни руины, его удержание не несет никакого стратегического или оперативного значения. Но с точки зрения влияния на российское общество, видящее поражение за поражением, выход из Бахмута может привести к определенному ухудшению ситуации.

Поэтому российские политики могут бороться за Бахмут до последнего своего солдата, но не дать повод Украине заявить об очередной победе или свидетельствовать об очередном провале российской военщины.

Значит, будем наблюдать. Давать однозначные прогнозы здесь очень тяжело.