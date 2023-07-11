"Или мы пойдем, или они": россияне готовятся к наступлению, но еще не знают – к чьему. Перехват
Российские оккупанты на фронте готовятся к наступлению, но еще не решили – своего или Вооруженных Сил Украины. Уверены, что он начнется "30 числа", и это "ни для кого не тайна".
Об этом говорится в очередном аудиоперехвате разговора россиян, опубликованном Главным управлением разведки Минобоны Украины. Оккупант заверил собеседника, что о запланированном наступлении ему известно из "официальной информации" (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).
"Ну, сам понимаешь, ведь это с двух сторон все идет. Я так понимаю, что или мы или они, посмотрим. Либо они будут просто отходить, либо мы будем отходить – раз**бут все, нах**, Градами и никто там ничего запоминать не будет", – рассказал захватчик.
Напомним, "Информационное сопротивление" ранее сообщило, что оккупанты в Украине уже начали истреблять друг друга на нервной почве. В одном из перехватов находящийся на территории Харьковской области российский военнослужащий рассказал о россиянине, который открыл огонь по своим сослуживцам, обещая "убить их всех". Унять оккупанта, слетевшего с катушек, удалось лишь ликвидировав его самого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– российские оккупанты массово недовольны отношением к ним со стороны командиров. Они пропагандируют безразличие и непрофессионализм на фронте, в частности, запрещая подчиненным забирать многочисленные трупы своих собратьев;
– россияне продолжают жаловаться на скотское отношение к своим рядовым оккупантам, особенно к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.
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