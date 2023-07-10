'Раненых не трогать, бросаем всех': оккупант пожаловался на плохое отношение командования в войсках РФ. Перехват

Российские оккупанты массово не довольны отношением к ним со стороны командиров. Они жалуют на безразличие и непрофессионализм на фронте.

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Об этом рассказал один из российских солдат по телефону. Главное управление разведки Украины перехватило беседу (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оккупант рассказывает своей жене, что командование очень плохо относится к личному составу.

Он также доложил, что им запрещается забирать многочисленные трупы своих побратимов.

"Командир орет – раненых не трогать, бросаем всех, бежим дальше, никому не подходить", – рассказывает солдат ВС РФ.

Также он поделился с женой информацией о том, что у них "хромает" аэроразведка.

Напомним, что это не первый случай жалоб солдат РФ на непрофессионализм командиров на войне. Так, российские захватчики продолжают жаловаться на скотское отношение к рядовым оккупантам, в особенности к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

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